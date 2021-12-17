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В Москве ожидаются облачная погода, осадки и гололедица

Температура воздуха приблизится к нулю

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.

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