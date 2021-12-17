Депутаты Приморья выступили за поправки к закону о перемещении опасных отходов

Депутаты обратили внимание на необходимость совершенствования законодательства, когда разбирались в ситуации, сложившейся в Приморском крае с размещением отходов II-III класса опасности. Они были вывезены из Амурской области и размещены для обезвреживания вблизи населенных пунктов, что вызвало обеспокоенность жителей и широкий общественный резонанс. При этом органы государственной власти края не обладали информацией о транспортировке и размещении ядохимикатов.

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Приморья на очередном заседании законодательного собрания края в пятницу приняли решение направить обращение министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову о необходимости совершенствования закона в области обращения с опасными отходами., сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Как сообщил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко, в нем региональные законодатели предлагают внести изменения в федеральную нормативно-правовую базу, которые позволят контролировать перемещение опасных отходов между субъектами Российской Федерации, а также обеспечить право граждан на достоверную информацию о состоянии экологической обстановки и благоприятную окружающую среду в целом", - говорится в сообщении.

Как отмечается в обращении на имя министра, обеспечить должный контроль за перемещением опасных отходов не удалось из-за отсутствия законодательной нормы об обязательном уведомлении органов государственной власти субъекта Российской Федерации о ввозе на его территорию соответствующих отходов. Такая обязанность не предусмотрена ни федеральными законами, ни подзаконными нормативными правовыми актами.

По мнению депутатов, нужно внести изменения в постановление правительства РФ "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности", включив в него положение, которое обяжет организации предварительно уведомлять органы власти региона о перемещении на его территорию таких отходов с указанием их количества и классов опасности, путей, сроков и средств транспортировки, планируемых мест хранения, обезвреживания и утилизации, а также сведений об организации, принимающей опасные отходы.

При этом депутаты считают, что за нарушение порядка уведомления должна быть установлена ответственность. Кроме того, в постановлении предлагается закрепить требование о наличии у организации документов о праве собственности или ином законном праве пользования земельным участком, целевое назначение которого позволяет проводить работы по обезвреживанию и утилизации отходов I-IV классов опасности. Сейчас такое требование действует только в отношении работ по размещению указанных отходов. Еще одно дополнение связано с необходимостью проверять на соответствие лицензионным требованиям организации, получившие лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами достаточно давно.

Ситуация с отходами в Приморье

"В результате принятия данных изменений региональные власти будут владеть полной достоверной и актуальной информацией о наличии на их территории опасных отходов. Располагая ей, органы государственной власти смогут оперативно реагировать на ситуацию, в том числе своевременно информировать население об экологическом состоянии окружающей среды и пресекать распространение слухов. Также нововведения, направленные на усовершенствование контроля за деятельностью по обращению с опасными отходами, позволят выявлять и предотвращать нарушения природоохранного законодательства, способные нанести вред здоровью людей и окружающей среде", - отметил Андрейченко, которого процитировала пресс-служба.

Предложения депутатов получили поддержку правительства Приморья, Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры и дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Информация о том, что в Приморье на территорию Надеждинского района доставили для утилизации 100 тонн пестицидов из Амурской области с территории, где находится космодром Восточный, появилась в конце октября и вызвала широкий общественный резонанс. Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении, власти края сообщили, что ведется работа по отмене решения о поставке отходов в регион и признанию недействительным контракта на утилизацию. Через несколько дней в Хорольском районе была обнаружена вторая партия отходов из Приамурья.