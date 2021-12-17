СМИ: Японские власти намерены продлить запрет на выдачу новых въездных виз

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Японские власти изучают вопрос о том, чтобы и в январе сохранить нынешние жесткие ограничения на въезд в страну, в рамках которых приостановлена выдача новых виз гражданам всех без исключения стран и территорий. Представители правительства проинформировали об этом в пятницу на совещании в штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии.

Как сообщило национальное общественное телевидение (NHK), жесткие ограничения предполагается сохранить в связи с угрозой распространения омикрон-варианта нового коронавируса.

Присутствовавшие на совещании указали, в частности, что медицинские службы страны пока не имеют исчерпывающих сведений об особенностях этого штамма. Отмечалось также, что он сейчас стремительно распространяется во многих странах мира. В связи с этим правительство пообещало еще больше ужесточить карантинный контроль в пунктах въезда в Японию.

Полный запрет на выдачу новых виз действовал с декабря прошлого года, и в ноябре его было решено смягчить. Однако в связи с распространением в мире омикрон-штамма правительство с 30 ноября вновь вернулось к прежней политике практически полной блокады границ.

В настоящее время в страну могут свободно въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание. Допускается также крайне ограниченная выдача виз в так называемых исключительных случаях, в том числе по гуманитарным соображениям.