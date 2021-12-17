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Жительницу Омска через суд обязали госпитализировать пятилетнюю дочь с туберкулезом

Девочка пройдет лечение в "Специализированной детской туберкулезной больнице" согласно заключению врачебной комиссии

ОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Омский суд по иску прокуратуры обязал жительницу Омска вопреки ее желанию госпитализировать в детскую туберкулезную больницу пятилетнюю дочь, которой необходимо лечение в условиях стационара. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Требования прокурора судом удовлетворены - на мать ребенка возложена обязанность обеспечить его обследование и лечение в условиях стационара медицинской организации - в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области "Специализированная детская туберкулезная больница" в недобровольном порядке. Решение суда будет обращено к немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, врачебная комиссия определила, что пятилетнему ребенку с учетом тяжести и характера заболевания необходимо стационарное лечение в детской туберкулезной больнице, однако мать отказалась от госпитализации дочери. "По заключению врачебной комиссии вышеуказанное бездействие нарушает права несовершеннолетнего ребенка и представляет угрозу для его здоровья", - подчеркнули в ведомстве.

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