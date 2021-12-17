Путин поздравил коллектив АО "СО ЕЭС" со 100-летием управления

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Системного оператора Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС") со 100-летием с начала функционирования в стране оперативно-диспетчерского управления. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Важно, что коллектив компании достойно продолжает крепкие трудовые традиции многих поколений своих предшественников, опираясь на их опыт, широко внедряя передовые цифровые технологии, вносит весомый вклад в наращивание мощного потенциала единой энергосистемы", - отмечает глава государства.

"Сегодня АО "СО ЕЭС" - это основа основ отечественной энергосистемы, объединяющей в общий технологический механизм тысячи электростанций, электрические сети и миллионы потребителей электроэнергии, - говорится в послании Путина. - Диспетчерские центры осуществляют надежное функционирование всего энергетического комплекса страны в целях стабильного энергоснабжения социальных объектов, промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры, обеспечения комфортной жизни людей".

17 декабря 1921 года Управлением объединенных государственных электростанций Московского района было разработано "Положение о мерах для координирования параллельной работы электрических станций, входящих в состав Московского районного объединения". Как отмечается на сайте АО "СО ЕЭС", документ стал отправной точкой в создании отечественной системы оперативно-диспетчерского управления как выделенной технологической структуры со специальными функциями в составе энергосистемы.

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" - специализированная организация, осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в единой энергетической системе России. В 2002 году АО "СО ЕЭС" было выделено из РАО "ЕЭС России" как самостоятельное предприятие.