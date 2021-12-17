Трутнев поручил рассчитать потребность в центрах ядерной медицины на Дальнем Востоке

УЛАН-УДЭ, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минздравом России рассчитать потребность в центрах ядерной медицины на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил журналистам в пятницу в ходе рабочей поездки в Бурятию.

"Я дал соответствующее поручение полпредству. Вместе с министерством (Минвостокразвития РФ) и Минздравом рассчитывается потребность в центах ядерной медицины. Они не должны быть на каждой территории - их необходимо определенное количество на Дальний Восток, которое бы покрывало потребности всего населения. Поэтому мы оптимальный режим посчитаем, чтобы не тратить деньги, чтобы все люди могли дотянуться до высококвалифицированной медицинской помощи", - сказал Трутнев.

В 2020 году в Улан-Удэ началось строительство специализированного Центра ядерной медицины, его открытие планируется в 2022 году. Проект реализуется по концессионному соглашению, общая стоимость - около 1,1 млрд рублей, из них 400 млн рублей - из федерального бюджета, это средства единой дальневосточной субсидии, остальное - средства концессионера.

Ход строительства объекта проверили полпред и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Дисциплинированное использование механизма единой [дальневосточной] субсидии, который был применен. Центр создается в срок, скоро он будет готов принимать первых пациентов", - сказал журналистам Чекнуков.

Министр добавил, что есть заявки от других регионов на применение механизмов для создания медицинских проектов. "Например, в Магаданской области пять объектов строятся по механизму дальневосточной концессии. Это хороший пример, когда мы существенно можем ускорить строительство социальной инфраструктуры, объектов здравоохранения, позволяя догонять и даже перегонять национальный проект субъекта, гибко ориентируясь на потребности людей, - отметил министр. - Особенно сейчас система здравоохранения получила такой серьезный вызов, и механизм дальневосточной концессии позволит быстрее обеспечить жителей Дальнего Востока современной качественной медицинской помощью".

На базе Центра ядерной медицины в Улан-Удэ начнет работать циклотрон (производство радиофармацевтических препаратов) и позитронно-эмиссионные томографы, с помощью которых жителям республики бесплатно будут на ранних стадиях диагностировать онкологические, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания. Оборудование центра позволит на ранних стадиях диагностировать онкологические и также кардиологические заболевания и проводить оценку эффективности лечения. По данным регионального правительства, ежегодно в медцентре планируют проводить более 5,5 тыс. диагностических процедур, обслуживаться будут не только жители Бурятии, но и соседних регионов, а также Монголии.