Тамбовская прокуратура проверит законность перехода экс-губернатора Никитина в Совфед

ТАМБОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Тамбовской области по поручению Генпрокуратуры проверит законность наделения бывшего губернатора региона Александра Никитина мандатом депутата областной думы, что в последующем позволило ему получить кресло сенатора в Совете Федерации. Результаты проверки будут известны в январе, сообщили ТАСС в пятницу в надзорном органе.

"Мы получили письмо из Генпрокуратуры о необходимости проведения проверки по поводу неправомерных действий избирательной комиссии региона и законности перехода [бывшего губернатора Тамбовской области Александра Никитина] в Совет Федерации. У нас есть месяц на это, ее результаты будут известны в январе", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что проверка инициирована по обращению депутата от КПРФ Тамбовской городской думы Артема Александрова, который считает, что Никитин незаконно получил мандат депутата облдумы, от которого сам же отказался.

Как ранее сообщал ТАСС, на минувших сентябрьских выборах в облдуму Никитин возглавлял региональный список партии "Единая Россия". 23 сентября он отказался от мандата депутата облдумы, который перешел в пользу Олега Иванова, на тот момент занимающего пост первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации Тамбовской области.

Однако 4 октября Никитин, возглавлявший регион почти шесть лет, ушел в отставку. Сразу после этого избирком Тамбовской области аннулировал свое решение о передаче мандата Иванову, сославшись на техническую ошибку. Сообщалось, что сам Никитин якобы не подписывал заявление на передачу мандата, а на документе, подготовленном помощником, стоит факсимиле. Возврат мандата обеспечил бывшему главе региона возможность выдвижения его кандидатуры в Совет федерации. 7 октября решением облдумы Никитин был наделен полномочиями сенатора от законодательной власти региона.