В Москве зарегистрировали 83 смерти из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 25 октября

Магистратуру по разработке компьютерных игр откроют в вузе Севастополя в 2022 году

На ней будут обучать тому, как найти и оформить идею для игрового проекта, как собрать свою команду, распределить роли и управлять проектом, сделать первый прототип и получить инвестиции

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