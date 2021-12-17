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Пандемия COVID-19
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В Москве зарегистрировали 83 смерти из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 25 октября

Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 755
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 83, что стало минимумом с 25 октября, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Днем ранее в столице зарегистрировали 85 смертей.

Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 35 726 инфицированных (1,79% заболевших).

Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 755 против 3 322 днем ранее, до 1 997 784. В относительном выражении прирост составил 0,14%.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 509, до 1 828 635. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 133 423 человека.

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РоссияПандемия COVID-19
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