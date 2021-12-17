В Москве более 10 тыс. пар поженились на необычных площадках в 2021 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. пар в 2021 году зарегистрировали брак в исторических особняках, башнях "Москва-Сити", на стадионах и в других необычных местах столицы, которые входят в проект мэра Москвы "Новые адреса счастья". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"Во время регистрации брака обстановка - один из ключевых факторов, создающих атмосферу всего события. В 2021 году более 10 тыс. пар поженились в исторических особняках, башнях "Москва-Сити", на стадионах и в других необычных и значимых местах столицы, которые входят в проект мэра Москвы "Новые адреса счастья". Был открыт после капитального ремонта самый большой в Москве Дворец бракосочетания № 4, в нем поженились более 2 800 пар", - приводятся слова и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

В свадебный сезон 2021 года перечень выездных локаций пополнился на пять новых площадок. Более 200 пар поженились в историческом павильоне "Космос" на ВДНХ, где торжественные церемонии проходят под куполом на фоне планеты Земля. Около 150 пар выбрали для бракосочетаний открывшуюся Московскую канатную дорогу, где можно устроить фотосессию в кабине фуникулера. А на новой площадке для жителей ТиНАО в бутик-отеле "Богородское" поженились около 300 пар.

Уханева добавила, что те, кто хочет заключить брак в неторжественной обстановке, могут сделать это в 134 центрах рядом с домом.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году сотрудники столичных загсов оцифровали все документы, зарегистрированные в органах ЗАГС России с 1926 года, и передали их в федеральный реестр. Оцифровкой занимались более 500 человек. Благодаря тому, что все архивные документы переведены в электронный вид и хранятся в едином реестре, заявители могут потребовать их в любом отделении ЗАГС по всей стране. Также доступ к актам появился у Росстата, Пенсионного фонда, МВД и других ведомств. Всего оцифровано более 27 млн архивных документов.