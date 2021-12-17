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Пандемия COVID-19

Почти 4 000 волонтеров "Молодежки ОНФ" помогали ежедневно бороться с пандемией в 2021 году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич сообщил, что важным направлением была работа в зонах ЧС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Почти 4 тыс. добровольцев "Молодежки ОНФ" в 2021 году ежедневно помогали в борьбе с пандемией, оказывая самую разную помощь. Об этом в пятницу сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов работы "Молодежки ОНФ" в 2021 году.

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"Начну с борьбы с пандемией - команда "Молодежки ОНФ" работала в рамках акции "Мы вместе" сразу по нескольким направлениям. Работало в общей сложности 3 925 добровольцев из "Молодежки ОНФ" в ежедневном формате, 3 925 человек выходили и оказывали самую разную помощь: это и работа в группах быстрого реагирования в больницах по всей стране, это и работа по разносу лекарств, и автоволонтеры, которые снова включились в работу", - отметил он.

Кастюкевич добавил, что еще одним важным направлением была работа в зонах ЧС. "В общей сложности в этом году мы работали в 13 регионах страны, выехало 625 человек", - сказал он.

Кастюкевич также отметил, что более 3 тыс. добровольцев прошли обучение совместно с МЧС России, а всего обученных волонтеров в команде уже порядка 5 тыс. В рамках акции "Безопасность детства" волонтеры проверили более 7 тыс. объектов - детских площадок, парков, заброшенных построек, образовательных учреждений и других объектов, совместно с администрациями населенных пунктов устраняли нарушения. Помимо этого, волонтеры "Молодежки ОНФ" принимали участие в акциях "Сохраним лес", "Чистая Арктика" и других, а также работали в красных зонах больниц.

"Времена не выбирают, но скажу, что этот год, несмотря на сложности, был достаточно интересным, разнообразным, насыщенным, результативным, и он позволил выйти на новые рубежи", - заключил Кастюкевич.

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РоссияПандемия COVID-19
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