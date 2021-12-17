Пилотный проект по подготовке детей к начальной школе стартует в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Образовательный проект по подготовке детей к начальной школе "Подмосковный Preschool: стандарт детского сада" стартует в Московской области в 2022 году. Он будет реализован в 100 образовательных организациях, сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования региона.

"Со следующего года в Подмосковье стартует пилотный образовательный проект "Подмосковный Preschool: стандарт детского сада". Его цель - обеспечить преемственность между детсадом и школой и вовлечь родителей в образовательный процесс в детском саду", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что проект будет реализован в 100 образовательных организациях, а в перспективе охватит все детские сады региона.

"В рамках проекта детишки старших и подготовительных групп детского сада будут обучаться на современном инновационном оборудовании. У детских садов появятся школы-партнеры, учителя которых будут проводить занятия для дошколят. Также будет организовано шефство от школьников. Такая работа поможет малышам лучше подготовиться к обучению в начальной школе", - добавила Каклюгина.