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В МВД сообщили, что доходы наркоторговцев в РФ за январь - октябрь выросли почти вдвое

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Доходы наркоторговцев от нелегального оборота наркотиков в России за десять месяцев текущего года составили более 400 млн рублей, что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета.

"Только за январь - октябрь органами внутренних дел выявлены факты легализации наркодоходов на сумму более четырехсот миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост почти в два раза", - привели его слова в пресс-центре ведомства.

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