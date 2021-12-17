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Путин поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием

Президент отметил его вклад в развитие отношений РПЦ и Ватикана

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил Папе Римскому Франциску поздравления по случаю его 85-летия. В телеграмме глава государства отметил большой личный вклад понтифика в укрепление российско-ватиканских связей.

"Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю 85-летия. Вся ваша жизнь посвящена продвижению высоких духовных и нравственных ценностей. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

Теги
Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичВатиканРоссия
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