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В поликлиники Подмосковья поступили 177 автомобилей неотложной помощи

Всего в этом году учреждения получили 428 автомобилей для неотложной службы поликлиник

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Еще 177 автомобилей неотложной помощи поступили в поликлиники Московской области, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В медицинские организации Московской области поступили 177 автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому. Наибольшее число машин поставлено в Московскую областную больницу имени проф. Розанова В. Н. - 19 автомобилей, Одинцовскую областную больницу - 17 автомобилей, Можайскую больницу - 15 машин", - говорится в сообщении.

Автомобили приобретены в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья.

"На службу неотложной помощи в поликлиниках ложится колоссальная нагрузка. Поэтому мы продолжаем закупать санитарный транспорт, который позволит специалистам оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам на дому. В общей сложности в этом году наши учреждения получили 428 автомобилей для неотложной службы поликлиник", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

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