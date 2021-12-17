Единая пешеходная связь между всеми горными курортами Сочи появится к 2026 году

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Создание единой пешеходной связи между горными курортами Сочи намерены завершить к 2026 году. Об этом журналистам сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Семен Вялкин.

"Уже сегодня образована межведомственная рабочая группа, которая занимается вопросом поиска источника финансирования, после чего будет определена детальная дорожная карта со сроком реализации данного проекта в течение пяти лет", - сказал он.

Большая часть маршрута пройдет вдоль реки Мзымта. К уже существующим четырем километрам променада необходимо построить еще три километра набережной. Потребность в проекте вызвана запросом от гостей и местных жителей в развитии пешеходного и велосипедного сообщения между курортами горного кластера и поселком Красная Поляна. Проект намерены внести в генеральный план развития Сочи.

"В перспективе у нас должна появиться набережная протяженностью в семь километров. Она будет востребована в любое время года и окажет положительное влияние на экологию Горного кластера", - сказал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Также в рамках соглашения курорты продолжают развитие системы единого ски-пасса. Начато проектирование канатных дорог между курортом "Газпром Альпика" и курортом "Красная Поляна", а также проектирование перехода от "Газпром Альпика" на "Розу Хутор" на отметке 780 м.

Проектная работа начинается на южных склонах хребта Аибга, там появятся три новых подъемника. Они позволят перемещаться между трассами курортов "Газпром Альпика", "Красная Поляна" и "Роза Хутор". Все эти проекты позволят соединить курорты по южному и северному склонам хребта Аибга, пояснили в пресс-службе города.