В Мурманской области ввели послабления при проверке QR-кодов в торговых центрах

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Проверка QR-кодов в торгово-развлекательных центрах Мурманской области с 17 декабря станет однократной на общем входе, отменяется повторное предъявление ковид-документов в магазинах, расположенных внутри ТЦ и ТРЦ. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационной политики региона.

"С 17 декабря в Мурманской области при посещении торговых и торгово-развлекательных центров ковид-документы, в том числе с QR-кодом, нужно будет предъявлять однократно на общем входе. В магазинах, расположенных в ТЦ и ТРЦ, проводить повторную проверку документов не требуется. Постановление о внесении изменений в действующие правила подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - говорится в сообщении.

Система QR-кодов была введена в торговых и развлекательных центрах области с 11 ноября. С 16 ноября по многочисленным обращениям граждан QR-коды перестали требовать в продуктовых и детских магазинах.

Посещение организаций общепита и кинотеатров, в том числе расположенных в ТЦ и ТРЦ, по-прежнему возможно только при предъявлении справки или QR-кода, который подтверждает наличие прививки против COVID-19, сертификата переболевшего, отрицательного результата ПЦР-теста или медицинский отвод от прививки против коронавируса.

Помимо этого, с 17 декабря в регионе увеличена разрешенная заполняемость залов кафе и ресторанов с 50% до 70%.

На 17 декабря в области выявлено 89 573 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 168. Выздоровели 71 481 человек, умерли 2 674. Привито более 72% от плана.