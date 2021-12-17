Введение QR-кодов в заведениях общепита в Тюменской области отложили до 20 января

ТЮМЕНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области отложили введение QR-кодов в заведениях общепита Тюменской области до 20 января 2022 года. Об этом говорится в пятницу в изменениях в постановление правительства Тюменской области, подписанных губернатором региона Александром Моором.

"С 20 января 2022 года ограничения применяются в отношении следующих объектов: предприятий общественного питания", - говорится в документе.

Также в регионе до 20 января отменили предъявление кодов в ТЦ. Решение связано со стабилизацией ситуации с коронавирусом, об этом глава области сообщил на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Для входа в ТЦ, ТРЦ и на рынки QR-код не нужен. Эти объекты вернутся к системе пропуска по сертификатам с 20 января", - написал Моор.

Как добавил губернатор, с 20 января предъявлять QR-код будет необходимо также в салонах красоты, косметических салонах, соляриях, парикмахерских. По словам Моора, Тюменская область занимает четвертое место в России по уровню вакцинации. "Количество новых случаев заражения COVID-19 снижается. Меньше тяжелых больных. Все это позволяет нам сделать осторожные шаги в сторону смягчения ограничительных мер", - написал Моор.

За минувшие сутки зарегистрировано 302 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 86 080 случаев, выздоровели 69 036 человек, полный курс вакцинации прошел 892 671. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 61,1%.