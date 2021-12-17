Мурашко заявил, что "омикрон" распространяется быстрее предыдущих штаммов коронавируса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее предыдущих, поэтому важно соблюдать противоэпидемические меры, заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Что известно об омикрон-штамме коронавируса
"Мы видим, что [из-за штамма] "омикрон", поскольку [он] распространяется быстрее [предыдущих], немедицинские меры, [например ношение масок, соблюдение социальной дистанции], - они так же по-прежнему важны. [Важно] соблюдение тех противоэпидемических мер, которые сегодня уже известны каждому жителю нашей страны, они должны сохраняться", - сказал он журналистам.
Министр также призвал переболевших ковидом граждан пройти углубленную диспансеризацию, добавив, что в пятницу будет проведена соответствующая рассылка через портал госуслуг.