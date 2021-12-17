Госдума вводит ответственность за неполную уплату алиментов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором, основном чтении законопроекты о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить уточнением, согласно которому неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин в течение двух месяцев "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", повлечет предусмотренное наказание. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.

На данный момент ремарка о размере алиментов в кодексе отсутствует.

Поправки в Уголовный кодекс

Кроме этого, Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ, которая сейчас предусматривает в том числе исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов.

В норму вносится уточнение, согласно которому неуплата средств "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", на содержание детей или нетрудоспособных родителей повлечет предусмотренное наказание. Неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности в порядке, установленном правительством, гласит законопроект.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "в настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении". В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей. Володин указывал на недопустимость ситуаций, "когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания".