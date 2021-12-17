{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Польше подтвердили первый случай передачи штамма "омикрон"

Заражение подтверждено у трехлетней девочки из Варшавы, которая не выезжала за границу

ВАРШАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Польши выявили первый случай передачи омикрон-штамма на территории страны.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

Как сообщил в пятницу Минздрав, заражение подтверждено у трехлетней девочки из Варшавы, которая не выезжала за границу.

"Зараженной оказалась трехлетняя девочка в Варшаве, - говорится в сообщении ведомства в Twitter. - В настоящее время санитарно-эпидемическая служба проводит расследование обстоятельств заражения "омикроном" ребенка".

В четверг в Катовице на юго-западе республики был выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" в Польше. Он был подтвержден у 30-летней гражданки Лесото, участвовавшей в семинаре ООН по цифровым технологиям.

Теги
ПольшаПандемия COVID-19
Путин призвал повышать уровень общей подготовки в колледжах
Читать полностью