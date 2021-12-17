В Армении отменили обязательный масочный режим на улице

ЕРЕВАН, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Армении в пятницу приняло решение отменить обязательный масочный режим на открытом пространстве в связи с улучшением эпидемической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Требование ношения маски в открытых общественных местах было отменено в связи с улучшением ситуации с заражаемостью коронавирусной инфекцией. В то же время напоминаем, что в закрытых помещениях продолжает действовать обязательный масочный режим", - отмечается в сообщении Минздрава.

Эпидемическая ситуация в Армении постепенно нормализуется. Если в ноябре в стране ежедневно фиксировали от 1500 до 2500 случаев заражения, то в декабре - от 150 до 350.

Весной в стране началась массовая вакцинация, используются препараты "Спутник V", а также вакцины компаний AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. По последним данным, первый компонент получили 869 тыс. человек, завершили вакцинацию более 580 тыс. человек. В Армении также налажено производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".