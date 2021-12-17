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Аномально холодная погода в Московском регионе продержится с 20 по 25 декабря

Среднесуточная температура ожидается на 7-12 градусов ниже климатической нормы
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода ожидается в Москве с 20 по 25 декабря, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"С 00:00 20 декабря до 24:00 25 декабря на территории города ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - сообщает департамент.

Такое же экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Московской области.

Во время холодов необходимо по возможности ограничить время пребывания на улице, максимально защитить тело от холода, выходить на улицу в удобной, просторной одежде и обуви. При первых признаках обморожения следует зайти в помещение и согреть охлажденные участки кожи растиранием.

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