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Путин отметил рост интереса к рабочим специальностям в России

По словам президента, интерес к рабочим специальностям также повышают российские и международные соревнования, в частности чемпионаты WorldSkills

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Интерес к рабочим специальностям в России в последние годы существенно вырос, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Последние годы рост [интереса к рабочим специальностям] является существенным. Это тоже благодаря вам, благодаря усилиям государства происходит, потому что стало интереснее учиться, стимулы появились", - отметил он.

По словам президента, интерес к рабочим специальностям также повышают российские и международные соревнования, в частности чемпионаты WorldSkills.

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