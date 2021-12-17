Строительство казачьего кадетского корпуса начали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство крупнейшего в России казачьего кадетского корпуса начали в городе Ессентуки на Ставрополье. В округе прорабатывается возможность создания системы непрерывного казачьего образования, сообщили журналистам в пятницу в аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Среди задач Стратегии [государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года] - поддержка системы казачьего образования. Что на Северном Кавказе невозможно сделать без создания современного образовательного учреждения, где будут учиться около 500 казачат из всех субъектов округа. Прорабатывается вопрос создания филиала Первого казачьего университета в Ставропольском крае, что позволит обеспечить непрерывность казачьего образования - от школьной до вузовской скамьи", - приводятся в сообщении слова полпреда Юрия Чайки, сказанные им по итогам церемонии закладки первого камня в строительство.

В аппарате полпреда отмечают, что казачий корпус станет самым большим не только на Северном Кавказе, но и во всей России. Необходимое финансирование зарезервировано Министерством просвещения России. Как сообщалось, на строительство выделено 650 млн рублей из федерального бюджета.