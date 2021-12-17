ВОЗ рекомендовала вакцину от ковида Covovax для экстренного применения

ЖЕНЕВА, 17 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину от ковида Covovax для экстренного использования. Как сообщила в пятницу женевская штаб-квартира ВОЗ, этот препарат, производимый Индийским институтом сыворотки, стал девятой по счету вакциной от коронавируса, включенной в перечень одобренных для применения в условиях пандемии.

"Вакцина Covovax производится Индийским институтом сыворотки по лицензии [американской биотехнологической компании] Novavax", - говорится в сообщении. Она входит в портфель препаратов международного механизма доступа к вакцинам COVAX. В ВОЗ считают, что включение этой вакцины в список рекомендованных для экстренного применения послужит импульсом для "усилий по вакцинации большего числа людей в странах с низкими доходами".

Как заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, "даже с появлением новых вариантов коронавируса вакцины остаются одним из наиболее эффективных инструментов для защиты людей от серьезного вируса SARS-CoV-2 и смерти". Она пояснила, что включение Covovax в список рекомендованных для экстренного применения "нацелено на увеличение доступа [к вакцинации], в частности, в странах с низкими доходами". Симао напомнила, что 41 из таких стран "все еще не смогла вакцинировать 10% своего населения, а 98 государств пока не достигли 40%".

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что Covovax "соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19 и что польза от этой вакцины далеко превышает любые риски, а также что она может использоваться в глобальном масштабе".