Единственный моногород Ставрополья в пять раз сократил долговую нагрузку

СТАВРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Единственный моногород Ставрополя впервые в пять раз снизил объем муниципального долга. Показатель сократился с 404 млн рублей до 80 млн рублей, сообщил в пятницу глава города Михаил Миненков.

"Рост собственных доходов составил порядка 10%. Сбор налогов НДФЛ за четыре года увеличился в два раза благодаря развитию экономики. Впервые удалось сократить долг с 404 млн рублей до 80 млн рублей", - написал он на своей странице в Instagram по итогам принятия городским парламентом муниципального бюджета.

Общий объем доходов бюджета города на 2022 год прогнозируется в объеме 3 млрд рублей. Муниципалитет намерен продолжить софинансирование для участия в краевых и федеральных программах.

"Городской бюджет на 75,5% социально ориентирован, при этом основная доля расходов приходится на образование (43%) и социальную политику (29,1%). В 2022 году будут направлены средства на развитие: образования - 1 млрд 545 млн рублей; культуры - 65 млн рублей; социальной политики - 1 млрд 47 млн рублей; физической культуры и спорта - 59 млн рублей", - отметил Миненков.

Помимо традиционных направлений расходов, власти планируют в 2022-2024 годах направить финансирование на устройство пандусов в 19 детских садах и в восьми школах; на устройство веранд с наземным покрытием в детских садах; на организацию бесплатного горячего питания для учеников первых-четвертых классов в сумме.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".