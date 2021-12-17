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Песков заявил, что искусственно заменить СМИ-иноагенты другими СМИ не получится

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что талантливых журналистов насчитывается ограниченное количество

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Невозможно искусственно создать СМИ, которые заменили бы собой тех, кто получил статус иноагента. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, чем заменить вакуум, который может образоваться, когда перестанут работать СМИ, признанные иноагентами.

"Искусственно заместить этот вакуум неудобно. Не получится, с моей точки зрения. Вы можете создать сколько угодно компаний, они будут мертвыми", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что талантливых журналистов насчитывается ограниченное количество. "Когда журналисты собираются и создают какую-то отдельную редакцию - это достаточно уникальное явление", - подчеркнул он.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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