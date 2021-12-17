Песков: коллективные письма про нарушения в работе ФСИН бывают "чистой заказухой"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI заявил, что в Кремле научились "тщательно фильтровать" информацию о нарушениях в работе ФСИН.

"Безусловно, это может становиться определенным триггером", - ответил Песков на вопрос, могут ли коллективные письма, ролики или флешмобы о таких нарушениях оказывать влияние на принятие решений внутри власти.

"Мы научились очень тщательно фильтровать всю эту информацию: коллективные письма, записи коллективных обращений и так далее зачастую бывают щедро оплачены какими-то бизнесменами в конкурентной борьбе. Бывают спровоцированы какими-то мелкими региональными псевдополитиками. То есть это заказуха чистая бывает", - пояснил представитель Кремля.

При этом он добавил, что в Кремле "сначала очень чутко на все реагировали". "А потом начинаем проверять, а это все не так", - заключил Песков.

По его словам, в Кремле замечают такого рода сообщения, когда они появляются и на них обращают внимание журналисты. Он еще раз отметил, что каждый раз возникают разные ситуации, которые необходимо "проверять и перепроверять".

О видео про пытки в Саратовской области

При этом, комментируя видео о пытках в больнице ФСИН в Саратовской области, Песков подчеркнул, что "это стоит особняком". "Все-таки это - скорее видеосвидетельство. Вы видели, что весьма оперативно были начаты проверочные, следственные действия, правозащитники отреагировали", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, как о таких видео доложили президенту, Песков напомнил, что Владимиру Путину готовятся соответствующие дайджесты. При этом он не знает, видел ли глава государства конкретные видеосюжеты.

"Я не знаю, может быть, он сам это видел. Он все-таки имеет возможность самостоятельно знакомиться с материалами", - добавил пресс-секретарь. "В телефон он [сам] не будет заходить, но кто-то ему в телефоне может показать", - резюмировал Песков, добавив, что такое бывает.