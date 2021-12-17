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Новый год и Рождество

С Дворцовой площади в Петербурге можно будет отправить новогоднюю открытку в любую страну

Почтовые карточки со своими новогодними поздравлениями желающие смогут отправить в любой населенный пункт мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Жители Петербурга смогут бесплатно отправить новогоднюю открытку в любую точку мира с Дворцовой площади. Открытки будут приниматься с 20 по 30 декабря, проект реализуется АО "Почта России", газетой "Петербургский дневник" и Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, сообщили пресс-службе компании.

"Рядом с главной елкой города на Дворцовой площади появится красочная литературная фотозона и пункт посткроссинга, откуда можно будет отправить открытку в любую точку мира. "Новогодняя почта" будет работать с 20 по 30 декабря 2021 г. с 17:00 до 20:00", - рассказали в пресс-службе.

Все открытки, которые петербуржцы и гости города смогут отправить с Дворцовой площади, выполнены по рисункам детей - победителей конкурса "Главная открытка города", объявленного и проведенного "Петербургским дневником" специально для этого проекта. Почтовые карточки со своими новогодними поздравлениями желающие смогут отправить в любой населенный пункт мира, в котором действует почтовое сообщение.

Теги
РоссияНовый год и РождествоСанкт-Петербург
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