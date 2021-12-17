Треть жителей Дагестана в возрасте от 60 лет привились от коронавируса

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 116 тыс. жителей Дагестана в возрасте от 60 лет привились от коронавируса, что составляет порядка 33% от общего числа жителей республики этого возраста, которые могут пройти вакцинацию. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Зарина Агмадова.

"В настоящее время вакцинацию прошли более 116 тыс. жителей республики старше 60 лет. Это составляет порядка 33% от подлежащего вакцинации контингента жителей Дагестана пожилого возраста", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время в регионе действуют 103 пункта вакцинации, в том числе 53 мобильных.

По последним данным , в регионе зарегистрировано 64 008 подтвержденных случаев заболевания ковидом, в том числе 154 за последние сутки.