Торжества в честь 50-летия правления королевы Дании перенесены на лето из-за пандемии

СТОКГОЛЬМ, 17 декабря. /ТАСС/. Юбилейные торжества в честь 50-летия на троне датской королевы Маргрете II, запланированные на январь, переносятся на лето из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в пресс-релизе в пятницу сообщает пресс-служба королевского двора.

"Из-за последних событий в ситуации с коронавирусом и рекомендаций органов здравоохранения королевский дом Дании откладывает крупные торжества в связи с 50-летием восшествия на престол ее величества королевы. Ее величество по-прежнему хотела бы провести праздничное торжество, в котором мог бы принять участие датский народ, и поэтому решила перенести большинство мероприятий, запланированных на январь, на конец лета 2022 года", - отмечено в сообщении.

В день годовщины, 14 января, будет, возможно, проведено лишь немного из запланированного: заседание Государственного совета, прием в датском парламенте и церемония возложения венков к могиле родителей Маргрете II - Фредерика IX и королевы Ингрид - в соборе Роскилле. На веб-сайте королевского дома в течение юбилейной недели будет размещен список поздравлений, и туда можно будет отправить личное послание королеве в связи с юбилеем правления.

Распространение коронавируса в Дании растет, и несколько дней подряд регистрируются рекорды по числу зараженных. В пятницу за сутки было выявлено 11 194 новых случая - самый высокий показатель за всю пандемию.