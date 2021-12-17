Более 50 регионов стали участниками проекта Нижегородской области "800 добрых дел"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Новогодние подарки для фонда "Хоккей для всех" собраны в Нижегородской области благодаря проекту "800 добрых дел", в котором приняли участие свыше 50 регионов России. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

Благотворительный проект команды "800 добрых дел" связан со сбором и передачей новогодних подарков фондам - партнерам одноименной платформы. Ранее по проекту "Добромобиль ГАЗель NN" меценаты передавали подарки только нижегородским благотворительным фондам, теперь инициатива будет реализовываться еще в 57 регионах России. Проект "Добромобиль" реализуют при поддержке группы компаний "Современные транспортные технологии", генерального дистрибьютора марки ГАЗ. Из-за расширения географии парк "добромобилей" теперь насчитывает 69 машин.

"57 регионов страны присоединились к нижегородскому благотворительному проекту команды "800 добрых дел". Первые подарки в Нижнем Новгороде были собраны для фонда "Хоккей для всех", - отмечается в сообщении.

Фонд объединяет детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, увлеченных хоккеем. По словам руководителя департамента специальных проектов автономной некоммерческой организации "Центр 800" Екатерины Чудаковой, 18 фондов - партнеров платформы "800 добрых дел" в Нижнем Новгороде в декабре собирают предновогодние пожелания своих подопечных. Это обращения от людей с ограниченными возможностями, детей из малоимущих семей, юных пациентов онкологического и гематологического отделений больницы, пожилых людей и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Фонды-партнеры также поддерживают приют для бездомных животных и людей, заботящихся о таких питомцах.

"Мы получили много откликов от компаний, желающих принять участие в проекте. Более того, и местные жители хотят помочь подопечным фондов. Поэтому в новом году, с 3 по 7 января включительно, на территории "Нижегородской ярмарки" будут приниматься подарки от всех желающих, а также пожертвования на платформе "800 добрых дел". Запросы нижегородских фондов для жителей будут опубликованы на сайте и в социальных сетях "Нижний 800", - приводятся слова Чудаковой в сообщении.

"800 добрых дел" - онлайн-платформа, объединившая некоммерческие организации, фонды и жителей региона, готовых участвовать в благотворительных программах в Нижегородской области. Проект был запущен накануне празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Сейчас у платформы 18 фондов-партнеров, для которых организован сбор средств.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности.