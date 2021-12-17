Премьер Франции заявил, что "омикрон" в начале 2022 года будет доминировать в стране

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" будет доминировать во Франции уже в начале будущего года. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Жан Кастекс после заседания Совета обороны, на котором обсуждалась санитарно-эпидемическая ситуация в стране.

"В настоящий момент во Франции отмечено уже несколько сотен случаев заражения штаммом "омикрон". Он распространяется стремительно, и, как ожидается, к началу 2022 года этот штамм станет доминирующим", - сказал Кастекс.

Он также отметил, что "пятая волна продолжается во Франции, сильно затрагивая общество". Глава правительства отметил, что для надежной защиты от COVID-19 необходима ревакцинация, которая с 3 января 2022 года будет осуществляться "уже через четыре месяца после предыдущей инъекции".

В настоящий момент Франция переживает пятую волну COVID-19. В минувшую среду было выявлено около 63,5 тыс. инфицированных. Таких показателей в стране не фиксировалось с апреля. Беспокойство властей вызывает также стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон".