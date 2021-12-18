Облачная погода, гололедица и до трех градусов мороза ожидаются в Москве 18 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет один-три градуса мороза. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус четырех градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус шести - минус одного градуса, на западе области ожидается умеренный снег. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус семь градусов.