Облачная погода и до минус 5 градусов прогнозируются в районе посадки "Союза" с туристами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Метеорологи Центрального военного округа (ЦВО), которые встречают космический корабль "Союз МС-20" с японскими туристами на борту, в момент посадки аппарата в степи Казахстана прогнозируют облачность и температуру воздуха до минус 5 градусов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой округа.

"В районе посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20" юго-восточнее города Жезказган в Республике Казахстан военные метеорологи прогнозируют облачность без осадков с температурой воздуха от 1 до 5 градусов ниже нуля, видимость - около 1 км, западный ветер [скоростью] 1 м/с с незначительными порывами до 4 м/с", - говорится в сообщении.

В обеспечении посадки будет задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

После полета на орбите продолжительностью 12 суток космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.