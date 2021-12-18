Административные дела возбудили после нарушения теплоснабжения в Якутии

ТАСС, 18 декабря. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении главы компании, обслуживающей котельную в городе Олекминске в Якутии, где в пятницу вышли из строя два из пяти котлов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Якутии.

"На данном этапе по выявленным нарушениям закона прокуратурой Олекминского района руководителю теплоснабжающей организации, обслуживающей котельную, внесено представление, также в его отношении возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами") и статьей 9.11 КоАП РФ ("Нарушение правил эксплуатации тепловых установок")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в котельной установлен и подключен новый котел большей мощности. Пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики региона сообщила в субботу, что режим работы котельной должен нормализоваться в течение дня. Кроме того, нарушения теплоснабжения произошли в селе Иенгра, где живет более 900 человек. Прокурор города Нерюнгри выехал на место, в составе комиссии были отобраны образцы угля, используемого для водонагрева, их направили на исследование для определения их качества и соответствия сертификатам.

"В связи с нарушением режима теплоснабжения прокуратурой города Нерюнгри в отношении поставщика услуг возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ. Сотрудниками коммунальных служб села Иенгра приняты меры по замене топливного ресурса. В настоящее время температурный режим восстановлен", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии в пятницу сообщила, что в Олекминске вышли из строя два из пяти котлов, к котельной подключены 32 жилых дома, где проживают около 500 человек. В субботу температура воздуха в городе составляет 34 градуса мороза.

По данным пресс-службы министерства, в воскресенье в Иенгру будут направлены специалисты компании "Теплоэнергосервис", которые должны наладить режим работы котельной "Верхняя". "На сегодняшний день для нужд котельной "Верхняя" компания "Якутуголь" предоставила порядка 40 тонн угля. <...> Кроме того, по информации администрации Нерюнгринского района, заключен договор на поставку угля с ООО "Долгучан" на условиях еженедельной поставки партии угля по 70 тонн", - сообщила пресс-служба министерства.