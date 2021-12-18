{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем

Объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют возможность формирования смерчей над Черным морем в районе города-курорта Сочи в течение ближайших суток. Объявлено штормовое предупреждение, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"По прогнозам синоптиков сегодня, 18 декабря, в течение суток на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пандемия COVID-19
На Украине обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом
По словам министра здравоохранения страны Виктора Ляшко, вирус завезли из ОАЭ
Читать полностью