В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют возможность формирования смерчей над Черным морем в районе города-курорта Сочи в течение ближайших суток. Объявлено штормовое предупреждение, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"По прогнозам синоптиков сегодня, 18 декабря, в течение суток на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.