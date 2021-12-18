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В Москве за сутки зарегистрировали 79 смертей из-за коронавируса. Это минимум с 22 октября

За сутки в столице выявили 2 283 новых случая заражения

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В Москве за сутки зарегистрировали 79 смертей из-за коронавируса (против 83 днем ранее), что стало минимумом с 22 октября. 

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Число заразившихся в столице возросло за сутки на 2 283 против 2 755 днем ранее, до 2 000 067, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%.

Всего в городе умерли 35 805, или 1,79%, заболевших, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 936, до 1 831 571. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 132 691 человек.

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Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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