В Москве за сутки зарегистрировали 79 смертей из-за коронавируса. Это минимум с 22 октября

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В Москве за сутки зарегистрировали 79 смертей из-за коронавируса (против 83 днем ранее), что стало минимумом с 22 октября.

Число заразившихся в столице возросло за сутки на 2 283 против 2 755 днем ранее, до 2 000 067, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%.

Всего в городе умерли 35 805, или 1,79%, заболевших, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 936, до 1 831 571. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 132 691 человек.