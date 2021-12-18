Парк с памятником автору "Белого Бима Черное Ухо" открыли в Воронеже после реконструкции

ВОРОНЕЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежа в субботу открыли для посещений парк в центре города - "Орленок", реконструкцию которого вели с лета 2019 года. За время реконструкции в парке установили памятник автору повести "Белый Бим Черное Ухо" Гавриилу Троепольскому, который жил неподалеку, передает корреспондент ТАСС.

"В техническом режиме парк будет работать ежедневно с 08:00 до 22:00", - сообщила пресс-служба администрации Воронежа.

В субботу парк для посещений открыли в 11:00 мск, но торжественные мероприятия власти Воронежа запланировали на весну 2022 года вместе с запуском фонтана в центре "Орленка". Реконструкция парка шла с лета 2019 года, на нее выделили 237,7 млн рублей, ее планировалось завершить к сентябрю 2020 года, но из-за банкротства подрядчиков сроки несколько раз переносили. По данным пресс-службы мэрии Воронежа, в парке создали несколько новых входных групп, реконструировав утраченные элементы старинной лепнины, восстановили фонтан, устроили детские и спортивные площадки, мост для прогулок и фуд-корта, систему освещения, видеонаблюдения, проложили деревянные дорожки для прогулок.

В "Орленке" в ходе реконструкции установили памятник писателю Гавриилу Троепольскому, автору повести "Белый Бим Черное Ухо", уроженцу Воронежской области и одному из первых почетных граждан Воронежа. Композиция из фигуры писателя и его собаки расположена на одной из дорожек, словно они тоже гуляют в парке - Троепольский жил неподалеку, на улице Чайковского. Торжественное открытие памятника работы московских скульпторов Андрея Шипунова и Константина Филиппова планировалось в сентябре 2021 года к 435-летию Воронежа, но было перенесено.

В 1971 году Троепольский написал повесть, которая принесла ему известность и была переведена на 20 языков. За нее он получил Государственную премию СССР, по книге режиссер Станислав Ростоцкий снял одноименный двухсерийный кинофильм. Кроме того, в 1998 году в Воронеже перед Театром кукол установили памятник Биму.

Детский парк был создан в центре Воронежа в 1954 году, он получил название "Орленок" в 1980 году после установки в нем скульптуры мальчика-орленка, трубящего в горн.