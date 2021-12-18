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Пандемия COVID-19

На базе ВМС США в Японии расширяется очаг инфицированных коронавирусом

К настоящему времени на базе выявили уже 158 случаев заражения

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Очаг инфицированных коронавирусом, который был зафиксирован на базе ВМС США Кэмп-Хансен в самой южной префектуре Окинава на этой неделе, продолжает расширяться. Как сообщило в субботу агентство Kyodo, к настоящему времени на базе было выявлено уже 158 случаев заражения коронавирусом.

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Ранее сообщалось, что коронавирус на военный объект занесли солдаты, недавно прибывшие на базу из-за рубежа в рамках ротации состава. При этом американская сторона не может определить, заразились ли военнослужащие штаммом "омикрон", поскольку на базе отсутствует оборудование, необходимое для проведение анализа генома вируса. По данным Киодо, власти префектуры Окинава предлагали американской стороне провести соответствующий анализ, однако получили отказ, который американское военное командование объяснило защитой личных данных своих военнослужащих.

В то же время по крайней мере у трех гражданских наемных рабочих с базы также был выявлен коронавирус - при этом анализ генома вируса показал, что это штамм "омикрон".

Теги
ЯпонияСШАПандемия COVID-19
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