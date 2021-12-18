В День работников ЗАГС в Москве парам вручат наборы молодоженов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Набор молодоженов получит каждая пара, которая зарегистрирует брак во Дворце бракосочетания № 1 в День работников ЗАГС 18 декабря. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"В День работников органов ЗАГС сотрудники Дворца бракосочетания № 1 подарят всем парам набор молодоженов. Дворец был выбран не случайно, ведь в 2021 году он празднует 60-летний юбилей. Набор молодоженов состоит из четырех символических подарков, которые будут напоминать паре о начале их семейной жизни именно в московском отделении ЗАГС", - рассказала и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Среди подарков - фотоальбом для свадебных фотографий, органайзер для хранения семейных документов. Получить набор в 2022 году можно будет, заключив брак на станции метро "Маяковская", а также поучаствовав в акциях, которые будут устраивать столичные отделы ЗАГС в течение года.

Подать заявление о заключении брака можно лично в любом отделе ЗАГС, онлайн на портале госуслуг или портале mos.ru. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, при подаче заявления онлайн действует 30-процентная скидка, госпошлина составит 245 рублей.