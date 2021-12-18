Реставрацию главного корпуса Ханского дворца в Бахчисарае планируют начать в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Реставрацию главного корпуса и гарема Ханского дворца в Бахчисарае планируется провести в 2022-2023 годах, сообщил в субботу ТАСС руководитель крымской дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев.

"Да, планируется в следующем году", - сказал он. Ранее Алымчев сообщал, что завершить все работы в Ханском дворце планируется до конца 2023 года.

Как уточнили ТАСС в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, на время реставрации эти объекты, ключевые в комплексе дворца, будут закрыты для посещения. Однако другие корпуса будут работать, и проведение экскурсий по дворцу продолжится.

В настоящее время главный корпус накрыт специальным куполом, который позволит заменить крышу: ее необходимо снять, обнажив внутренние помещения, и уложить заново. "Мы уже видим, что подсохли балки, которые постоянно подмокали, и мы видим, что навес работает. Балки и другие конструкции [в главном корпусе] менять не будут, их укрепят при необходимости. Когда работы будут выполнены, навес уберут - и начнется следующий этап реставрации, который нельзя выполнять, пока не снята нагрузка с почвы", - пояснила заведующий отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова.

По данным музея, уже завершена реставрация первых объектов - трех мавзолеев-дюрбе, где похоронены ханы, члены их семей и удостоившиеся особой чести представители знати. К маю планируется завершить реставрацию конюшенного корпуса и бань. Кроме того, планируется отреставрировать мечеть, соколиную башню, кухонный двор и свитский корпус, который находится на берегу реки и образует фасадную часть дворца. Ведется ремонт набережной реки Чурук-Су около музея.

Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке, его общая площадь ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас - не более 4 га. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства в XVI-XVIII вв., и на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. В состав ансамбля "Ханский дворец" входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения.