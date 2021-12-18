Режим ЧС из-за грунтовых вод и наледи объявили в шести населенных пунктах Забайкалья

ТАСС, 18 декабря. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в шести населенных пунктах Сретенского района в Забайкалье из-за выхода грунтовых вод и образования наледи, под угрозой подтопления оказались 82 дома, где проживают 242 человека, сообщила в субботу пресс-служба правительства края.

"Режим чрезвычайной ситуации объявлен в границах шести населенных пунктов Сретенского района из-за выхода грунтовых вод и образования наледи. <...> Отметим, что из-за выхода грунтовых вод и образования наледи под угрозой подтопления в Сретенском районе оказались 82 дома, где проживают 242 человека. В критическом состоянии находятся восемь домов. Наледью покрыто 11,7 км региональных дорог", - говорится в сообщении.

В частности, в городе Сретенске из-за выхода грунтовых вод усугубилась ситуация в доме, признанном аварийным с 2013 года. В здании три подъезда, отопление в нем печное. Дом подтапливался летом, зимой из-за морозов вода замерзла, но появилась на первом этаже под полом в каждой квартире. По словам жильцов, в здании очень холодно, множество трещин.

"Точно рассчитайте все процедуры, успеет ли район принять соответствующее постановление, составить списки, отработать акты. В любом случае нужно делать это быстро. Если успеем согласовать с федеральным центром, то сможем выплатить до конца года компенсации. Если не успеем, то нужно сделать это с первых платежных дней нового года", - процитировала пресс-служба главу региона Александра Осипова.

Из резервного фонда губернатора Забайкальского края для решения проблемы выхода грунтовых вод в поселениях Сретенского района выделено 16 млн рублей.