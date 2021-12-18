Права 413 обманутых дольщиков восстановили за год в Якутии

ТАСС, 18 декабря. Число проблемных домов, квартиры в которых ждут обманутые дольщики, в Якутии за год снизилось вдвое - до семи, восстановлены права 413 дольщиков, сообщила в субботу пресс-служба главы и правительства региона.

"18 декабря ключи от долгожданных квартир получили 48 обманутых дольщиков дома 38 по улице Каландаришвили в городе Якутске. Всего в 2021 году в Якутии восстановлены права 413 дольщиков, из Единого реестра проблемных объектов исключены семь объектов. Количество проблемных объектов снизилось с 14 до семи. Из республиканского бюджета произведены выплаты 15 гражданам, пострадавшим от "двойных продаж", - говорится в сообщении.

Строительство 14-этажного 179-квартирного дома планировалось завершить еще в 2015 году, с Северной строительной компанией были заключены 39 договоров участия в долевом строительстве с 48 гражданами на общую сумму 88,8 млн рублей. В мае 2019 года с согласия Минстроя России после признания Северной строительной компании банкротом объект был передан новому застройщику, компании "Якутпромстрой", ему без торгов предоставили в аренду земельный участок.

До 2023 года в республике планируется завершить строительство четырех проблемных объектов и восстановить права 271 дольщика.