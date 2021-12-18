Вечер памяти Юрия Никулина прошел в цирке в день 100-летия со дня рождения артиста

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский цирк на Цветном бульваре в день 100-летия со дня рождения легендарного, любимого миллионами зрителей актера Юрия Никулина собрал его коллег, цирковых артистов, ветеранов цирка, общественных деятелей на вечер, посвященный памяти народного артиста, передает корр. ТАСС.

"Сегодня особенный день. И мы постарались собрать традиционно самых близких, самых преданных и любимых, потому что мы отмечаем 100 лет со дня рождения клоуна, киноартиста, телеведущего, замечательного человека Юрия Владимировича Никулина - моего отца. Это его цирк, это цирк, в который он влюбился с детства", - заявил, открывая представление, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

Он отметил, что Юрий Никулин захотел стать клоуном в детстве после посещения цирка. Его мама даже сшила ему клоунский костюм. В своей автобиографии Никулин писал, что никогда не забудет день, когда его, тогда еще пятилетнего мальчика, отец впервые повел в цирк. "И так началась любовь - любовь длиною в жизнь", - добавил худрук.

В этот день на арену цирка вышли артисты самых разных жанров, среди них акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты, дрессировщики, клоуны и многие другие. Среди выступавших была и воспитанница школы-интерната циркового искусства имени Юрия Никулина. Были номера с лошадьми, собаками, которых, как рассказал худрук, очень любил Никулин. Выступления проходили в том числе под записи песен в его исполнении.

Отразили всю жизнь

Авторы вечера постарались поделиться воспоминаниями обо всех важных вехах жизни Никулина: от первого знакомства с цирком, войны до встречи с супругой и работы в кино. Юрий Никулин прошел две войны, был награжден медалями. Потом он напишет, что почти семь лет не снимал сапоги, гимнастерку и солдатскую шинель. Во время номера, посвященного этому периоду, на прозрачном полотне, которое окружило арену, транслировались кадры из фильмов о войне с участием Никулина, а в центре выступал воздушный гимнаст.

Цирковые артисты воссоздали и съемки "Кавказской пленницы": на арену выехал красный автомобиль из сцены погони в фильме. Автомобиль завис над ареной, а под ним артисты в образах персонажей картины исполнили акробатические трюки. Зрители очень тепло приветствовали каждое выступление, порой аплодируя на протяжении всего номера.

В конце вечера Максим Никулин вместе с сыновьями исполнил песню об отце, на арену вышли и правнуки Никулина, а потом и все выступавшие сегодня артисты. Как признался гендиректор, труппа цирка - это также его семья. С помощью искусственного интеллекта организаторам удалось воссоздать также образ самого Юрия Никулина, который обратится к зрителям со словами благодарности за сегодняшний праздник. В конце представления зал встал и долго аплодировал.

В фойе цирка открыта выставка, где можно увидеть фотографии Никулина разных лет, его клоунский костюм, костюм его персонажа из фильма "Кавказская пленница", письма Никулину от поклонников и боевые награды.

Накануне юбилейного вечера художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал ТАСС, что знал Никулина лично, и охарактеризовал его как человека с притягательной, теплой энергией. "Он был очень такой человечный. Дело в том, что трудно это словами описать. Вот приходишь к человеку, подходишь, а от него теплом веет, он светится. Такая исходит от него энергия. Такое у него было притяжение", - поделился воспоминаниями Куклачев.

Об артисте

Народный артист СССР, советский и российский артист цирка, известный и любимый зрителями киноактер, цирковой режиссер, директор цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове (ныне Смоленская область). В 1925 году он вместе с семьей переехал в Москву. В 1939 году после окончания школы был призван в Красную армию. Во время советско-финской войны зенитная батарея, в которую был направлен Никулин, находилась под Сестрорецком и охраняла воздушные подступы к Ленинграду. В Великую Отечественную войну он воевал под Ленинградом, в 1943 году получил контузию и лечился в госпитале.

После окончания войны поступил в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. Первое выступление на манеже состоялось 25 октября 1948 года. В 1981 году перешел на должность главного режиссера цирка на Цветном бульваре. С 1983 года являлся директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре. Именно при Никулине для цирка было построено новое здание, которое открыли в 1989 году. Цирк носит его имя с 1996 года.

Артист дебютировал в кино в 1958 году в эпизодической роли пиротехника в фильме "Девушка с гитарой". Сыграл во многих популярных и любимых советских фильмах, среди которых "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Старики-разбойники", "Когда деревья были большими". Он был разнохарактерным актером с широким диапазоном, он играл как комедийные, так и драматические, глубокие роли. В 1993-1997 годах вел юмористическую телепередачу "Белый попугай". Умер 21 августа 1997 года на 76-м году жизни в Москве.

Никулин по праву вошел в историю российского искусства как один из самых ярких актеров, клоунов, руководителей цирка. Созданные им в кино образы до сих пор являются примером безграничной доброты, добродушия, теплого отношения к людям. Близкие и коллеги, вспоминая Юрия Владимировича, неизменно отмечают его безграничную щедрость и постоянную готовность прийти на помощь даже незнакомым людям. Актер пользовался поистине всенародной любовью за искренность и доброту, простоту и ответственное отношение к делу. Он создал благотворительный фонд помощи артистам цирка "Цирк и милосердие", который и сегодня оказывает поддержку ветеранам и молодым артистам.