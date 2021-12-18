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В нескольких кварталах Якутска приостановлено водоснабжение

Начались восстановительные работы

ЯКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение приостановлено в связи с повреждением трубопровода в нескольких кварталах Якутска, идут восстановительные работы, сообщила в субботу пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

"По оперативной информации, 18 декабря в 20:45 (14:45 мск) в Якутске произведена остановка водолинии "КП Гимеин - Воинская часть" в связи с повреждением трубопровода вследствие проведения буровых работ", - говорится в сообщении.

Под ограничение водоснабжения попали несколько кварталов Якутска. Количество жителей, находящихся под ограничением, не уточняется.

"Аварийная бригада "Водоканала" незамедлительно приступила к восстановительным работам. На данный момент на месте повреждения ведутся сварочные работы. Всего задействованы 12 человек и четыре единицы техники. Работы планируется завершить в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова заместителя министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Шувалова, который выехал на место технологического нарушения.

Теги
РоссияЯкутия
В Якутске, где несколько кварталов остались без водоснабжения, восстановили трубопровод
В работах участвовали 12 человек
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