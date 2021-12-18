В Якутске, где несколько кварталов остались без водоснабжения, восстановили трубопровод

ЯКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы в Якутске на трубопроводе водолинии, поврежденной во время буровых работ, завершились. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

"Завершены аварийно-восстановительные работы на трубопроводе водолинии, поврежденной во время буровых работ. <…> Бригада "Водоканала" оперативно завершила работы по восстановлению трубопровода, трассу заполняют водой", - говорится в сообщении.

Всего в аварийно-восстановительных работах задействовали 12 человек и четыре единицы техники.

18 декабря в 20:45 (14:45 мск) в Якутске остановили водолинию "КП Гимеин - Воинская часть" из-за поврежденного трубопровода. Под ограничение водоснабжения попали несколько кварталов Якутска. Количество жителей, находящихся под ограничением, не уточнялось.