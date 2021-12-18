СМИ: Хайнань развивает новые маршруты индивидуального автотуризма

ХАЙКОУ /Китай/, 18 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в последнее время активно развивает автотуризм, предлагая любителям все больше увлекательных и комфортных маршрутов, которые проходят на фоне живописных ландшафтов. Об этом сообщила газета "Санья жибао" .

По данным издания, на острове можно снять машину и посетить наиболее интересные места, информацию о которых предоставляют турагентства. В последние годы на Хайнане идет активное расширение сети современных автотрасс, благодаря чему многие важные достопримечательности и красивые ландшафты, расположенные в удалении от крупных населенных пунктов, теперь стали более доступны для отдыхающих. Туристам удается сэкономить время и, исходя из собственных предпочтений, совершать быстрые и увлекательные индивидуальные поездки.

В связи с успешным продвижением строительства окружной автомагистрали, которая идет вдоль всего побережья Хайнаня, а также дорог, пересекающих центральную часть острова, любой желающий может в зависимости от круга своих интересов пересекать провинцию практически в любом направлении, не испытывая каких-либо неудобств из-за инфраструктуры.

Как сообщает "Санья жибао", в связи с динамичным развитием транспортных коммуникаций в последние годы на Хайнане появились маршруты, идеально подходящие для любителей романтических туров, либо "красного туризма" (посещение мест революционной славы - прим. ТАСС), серфинга, или экзотики малых народностей. Существуют и комплексные варианты, когда после посещения пляжа люди отправляются в горы, а затем заезжают в магазины беспошлинной торговли, по пути останавливаясь на ночлег в гостиницах или в палатках под открытым небом.

Кроме того, туристы, как отмечается, могут устроить абсолютно безопасный "тур в никуда": вести машину в произвольном направлении, время от времени сверяясь с картой и навигатором. По мнению авторов издания, подобная поездка оставит у отдыхающих множество незабываемых впечатлений, ведь именно таким образом следует шаг за шагом открывать для себя многогранную специфику Хайнаня, которую бывает трудно заметить из окна туристического автобуса или скоростного поезда.

Согласно оценке ведущего туристического онлайн-агентства КНР Ctrip, курортный город Санья на южном побережье провинции и ее административный центр город Хайкоу входят в тройку самым популярных в стране мест для индивидуального автомобильного туризма.