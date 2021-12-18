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В Болгарии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В радиусе 10 км от очага заболевания проводятся профилактические и карантинные мероприятия

СОФИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на индустриальной птицеферме в районе города Стара-Загора в Болгарии. Об этом сообщило в субботу агентство по безопасности продуктов питания страны.

Заболевание, вызванное высокопатогенным вирусом типа А, выявлено на утиной ферме, где находится более 7 тыс. птиц, которые будут уничтожены гуманным способом.

В радиусе 10 км от очага заболевания проводятся профилактические и карантинные мероприятия, усилен ветеринарный контроль. Ведется расследование причин заражения.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.

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