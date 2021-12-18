Умер композитор Алексей Карпов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кинокомпозитор Алексей Карпов, самой известной работой которого является музыка к телесериалу "Морские дьяволы", умер на 59 году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщил член Союза кинематографистов РФ Виктор Будилов на своей странице в Facebook.

"Алексей Карпов, композитор проекта "Морские дьяволы" и многих других <...> фильмов, умер сегодня от коронавируса", - написал он.

Карпов родился 1 мая 1963 года в Ленинграде. Известность ему принесли написанные им музыкальные темы для сериала "Морские дьяволы" (2005) и его продолжений. Его музыка также звучит в сериалах "Черные Бушлаты" (2018) и "Бухта Глубокая" (2020).